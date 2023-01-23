Пограничники показали видео, как им удалось захватить вражескую позицию возле Бахмута

Вблизи города Бахмут Донецкой области, где длительное время идут ожесточенные бои с врагом, одно из подразделений ВСУ смогло "выбить" оккупантов из враждебной позиции и закрепиться на ней. Утраты противника уточняются.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ГНСУ отметили, что это произошло 22 января.

"Военнослужащие Госпогранслужбы, защитники Бахмута, активно используют имеющееся тяжелое вооружение для обороны и контратак возле этого города-крепости. Вчера одно из пограничных подразделений, недавно выдержавшее ряд штурмовых ударов противника, продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. минометов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники заставили врага покинуть свой рубеж и убежать, потому что оккупантов подвергли мощному огневому поражению.

"Наши бойцы зачистили местность и закрепились на ней. Потери противника уточняются", – добавили в ГНСУ.

Ранее мы писали, как бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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