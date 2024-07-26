Пограничники уничтожили российский бронеавтомобиль на Харьковском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Харьковском направлении.

Там пограничники ликвидировали бронеавтомобиль оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Российская МТ-ЛБ стала мишенью пограничников-операторов БпЛА. Бойцы точно отработали и уничтожили бронеавтомобиль противника на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили российский бронеавтомобиль. На следующих кадрах видно уничтожение МТ-ЛБ.

Точное время и место ликвидации техники российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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