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Война в Украине

Пограничники уничтожили танк оккупантов на Покровском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники уничтожили танк оккупантов на Покровском направлении (видео)
Пограничники уничтожили танк оккупантов на Покровском направлении

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Покровском направлении.

Там пограничники обезвредили танк оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Минус вражеский танк – результат совместной работы пограничников и бойцов 47 ОМБр на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что аэроразведчики обнаружили танк захватчиков вблизи линии столкновения. После этого операторы дронов-камикадзе вывели технику из строя, а ночью бомберы успешно завершили дело.

На видео можно увидеть, как операторы обнаружили вражеский танк и успешно обезвредили его. Точное время и место ликвидации военной техники российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях украинские пограничники на Харьковском направлении дроном поразили пушку-гаубицу оккупантов. FPV-дрон пограничников повредил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30".

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