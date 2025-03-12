Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 13 марта.

В четверг, 13 марта, дожди пройдут по всей территории Украины. Ночные температуры будут оставаться стабильно высокими – от +9 до +10 градусов, на юге, в частности в Одесской области и Крыму, – до +11.

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Днем немного похолодает, однако сохранится весеннее тепло. Максимальные значения достигнут +18 в Донецкой, Луганской, Одесской областях и Крыму. В некоторых регионах температура днем опустится до +13, в том числе и в Киеве. Ночью в столице прогнозируется 9 градусов. Об этом сообщает " Укргидрометцентр ".

Раньше мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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