Покупать ли доллары: эксперты посоветовали, куда лучше инвестировать деньги

Эксперты не рекомендуют украинцам инвестировать все свои сбережения исключительно в доллары. Они также предупреждают о рисках вложений исключительно в иностранную валюту. По словам специалистов, лучшим решением будет разместить в долларах не более 30% от общей суммы сбережений. В то же время 50% этих средств рекомендуется вкладывать в гривневые инструменты с фиксированным доходом.

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, речь идет о депозитах. Кроме того, это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и ценные бумаги от крупнейших украинских эмитентов. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Остаток же стоит держать в наличности. В частности, как отмечает эксперт, важно сформировать так называемый валютный портфель, инвестируя в разные валюты. По словам Козырева, оптимальное распределение средств будет выглядеть так:

до 50% – в доллар;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарский франк.

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При этом, как объясняет экономический эксперт Сергей Фурса, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) являются привлекательным инструментом для инвесторов благодаря высокой доходности и поддержке курса доллара Национальным банком. Эксперт также отметил, что доходность украинских облигаций составляет около 16% и "нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), то фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это офигенная доходность", – отметил Фурса.

В то же время председатель правления АО "Универсал банк" Ирина Староминская в комментарии для OBOZ.UA подчеркнула, что одним из преимуществ ОВГЗ является отсутствие налогообложения доходов по ним. Это делает их более привлекательными для тех, кто планирует инвестировать на более длительный период.

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