Поле усеяно телами: вблизи Авдеевки Силы обороны уничтожили штурмовую группу из более 30 оккупантов и столько же их техники (видео)

На восточном направлении фронта Силы обороны Украины разбили штурмовую группу российских боевиков. Ликвидировано более 30 оккупантов и три десятка вражеской боевой техники.

Соответствующее видео появилось в сети. Украинский блогер Денис Казанский написал в Телеграм-канале, что оккупантов разгромили на окраине Авдеевки.

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"Все усеяно трупами российских солдат. У Путина это называется "санитарные потери", – прокомментировал он.

Тем временем 47 отдельная механизированная бригада в своем Телеграм-канале показала видео уничтожения шедшей в наступление колонны вражеской техники.

Отмечается, что разгромлена техника и личный состав элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады остановили враждебное наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении. Произошло это благодаря успешным попаданиям роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами Брэдли", – говорится в описании к видео.

Предлагаем посмотреть, как оккупант сдался дрону ВСУ, чтобы сохранить свою жизнь.

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