Полезнее картошки: как приготовить кусочки фри из кукурузной каши

Полента фри – отличная альтернатива популярному картофельному блюду. Она так же хрустит и обладает непревзойденным вкусом, а еще более полезна, чем картофель.

Нарезанная соломкой полента обжаривается в растительном масле до золотистой корочки и посыпается тертым сыром и по желанию – свежей зеленью. Рецептом этого вкусного блюда поделились повара издания Shuba.Life. Ее можно готовить как из свежесваренной кукурузной каши, так и из замороженной заготовки.

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Для приготовления этого блюда подготовьте:

Мука кукурузная – 400 г

Масло подсолнечное – 500 мл

Воду – 1,5 литра

Соль – по вкусу

Твердый сыр – 100 гр

Зелень – по желанию

Как готовить:

Поставьте греться воду, когда она начнет кипеть, подсолите ее и насыпьте кукурузную муку. Убавьте огонь и тщательно размешайте кашу. Мука из кукурузы должна вариться до часа на маленьком огне, при этом ее нужно постоянно помешивать. Когда полента будет готова, выложите ее в форму для запекания, равномерно распределите по сосуду и поставьте остыть. Влейте в кастрюлю с широким дном масло (или используйте фритюрницу) и нагрейте. Поленту нарежьте на брусочки (формой, как картофель фри). Жарьте брусочки из поленты в кипящем масле 4-5 мин.

Затем шумовкой выкладывайте на широкую тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Посолите и посыпьте натертым сыром. Можно присыпать и мелко покрошенной зеленью.

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