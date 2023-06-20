Полезный десерт за 15 минут: рецепт кокосово-овсяных шариков
Простые в приготовлении, полезные и вкусные конфеты прекрасно сочетаются с чаем или кофе, а также подойдут в качестве перекуса.
Ингредиенты:
– финик – 200 г
– Семена подсолнечника – 25 г
– тыквенные семена – 25 г
– Хлопья овсяные – 150 г
– миндальные хлопья – 50 г
– Арахисовое масло – 100 г
– Мед – 3 ст. л.
– Кокосовая стружка – 20 г
– Вода – 2 ст. л.
– соль – щепотка
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Способ приготовления:
1. Измельчите финики без косточек в блендере.
2.Семя подсолнечника и тыквы смешайте с финиками. Добавьте овсяные хлопья, миндальные хлопья, арахисовое масло или пасту, мед, щепотку соли и 2 столовые ложки холодной воды. Руками сформируйте шар.
3. Тесто разделите на 20-24 части и сформуйте шарики мокрыми руками и обваляйте их в кокосовой стружке.
4. Конфеты можно есть сразу или хранить в холодильнике до 4 дней.
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