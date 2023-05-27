Полезный помощник на огороде: как правильно выбрать садовый опрыскиватель

Опрыскиватель для огорода поможет вам качественнее ухаживать за вашими растениями. На сегодняшний день существует большое количество таких помощников, а какой именно выбрать подскажем вам мы.

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Распылители бывают аккумуляторными, ручными и насосными.

Аккумуляторные – самые дорогие, но ими удобнее всего пользоваться, объем варьируется от 1 до 30 литров.

Ручной – разбрызгивание происходит с помощью ручного тиснения на помпу. Они имеют объем до 2 л.

Насосный – переносится на плече, имеет объем до 10-12 л.

Как использовать опрыскиватель с помпой

Процедите подготовленную жидкость через сито, чтобы опрыскиватель не забился. Налейте раствор для опрыскивания и хорошо закрутите крышку бака и качайте насос, пока воздух полностью не заполнит емкость.

Чтобы начать распыление, нажмите на рычаг на шланге, чтобы остановить – отпустите. Закончив использование, тщательно помойте бак и прогоните по системе чистую воду.

Напомним, мы уже писали, как сохранить воду в прохладной баке надолго.

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