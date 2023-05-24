Полезный суперфуд: рецепт шпинатных оладий

Шпинатные оладьи станут отличным вариантом полезного завтрака или ужина. Они имеют минимум калорий, но при этом очень питательны и вкусны. Идеально подходят для детского меню.

Ингредиенты:

Шпинат – 150 г

Мука пшеничная – 250 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Сметана – 200 г

Сода – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Смешайте сметану, яйца, растительное масло, соль и сахар.

2. Разморозьте шпинат или возьмите свежий и измельчите его в блендере. Добавьте в яично-сметанную массу шпинат и молоко.

3. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и содой. Добавьте в шпинатно-яичную смесь.

4. Разогрейте смазанную маслом сковороду и жарьте оладьи с двух сторон.

5. Подавайте со сметаной.

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