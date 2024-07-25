Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 июля, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

"Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", — написал глава государства в Telegram-канале.

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По его словам, был задержан 18-летний парень. "Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — добавил президент.

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что задержанный является жителем Днепра. Ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарткамеры видеонаблюдения поймали его повсюду", – написал Клименко в Telegram-канале.

Задержание убийцы Фарион. Источник: t.me/Klymenko_MVS Задержание убийцы Фарион. Источник: t.me/Klymenko_MVS

По словам министра, подозреваемый был задержан и узнан от него все детали преступления.

Он добавил, что следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель.

Добавим, что 24 июля Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP) заявила, что берет на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Тем временем OSINT-отдел "Телевидения Торонто" идентифицировал личность, подозреваемую прокуратурой в убийстве Ирины Фарион. Это 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

В ТВ Торонто говорят, что идентифицировали аккаунт Зинченко в телеграмме, где молодой человек оставлял антисемитские и расистские комментарии.

В январе Вячеслав упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая ранее взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Напомним, 19 июля около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину госпитализировали с ранением головы. Несмотря на усилия медиков, она умерла.

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