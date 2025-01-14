Полмиллиона работников нужны уже сейчас: какие профессии самые дефицитные в 2025 году

В 2025 году Украине не хватит более 500 тысяч квалифицированных работников, что создаст значительные трудности для экономики страны. Самый большой дефицит ожидается среди технических специалистов и представителей рабочих профессий.

Такую информацию 11 января озвучил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко. Он подчеркнул, что недостаток квалифицированных работников уже сегодня оказывает существенное влияние на динамику заработных плат, что вызывает вопросы у специалистов-экономистов на фоне роста ВВП.

"ВВП растет на 4%, в то время как заработные платы увеличиваются на 14%. Безусловно, рост зарплат должен опережать рост цен и ВВП, но не в столь непропорциональных масштабах", – отметил Мирошниченко.

Читайте также: На рынке труда катастрофический дефицит кадров: каких специалистов не хватает и почему

Еще одним немаловажным фактором является конкуренция между государственным и частным секторами. Государственные учреждения гарантируют стабильность, тогда как частные компании предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь профессионалов. По словам Мирошниченко, это приводит к увеличению текучести кадров и обостряет конкуренцию за квалифицированных специалистов.

Он также выделил несколько основных причин, влияющих на эту ситуацию:

Эмиграция : После начала полномасштабной войны и экономических трудностей многие украинцы уехали в Европу в поисках лучших заработков.

: После начала полномасштабной войны и экономических трудностей многие украинцы уехали в Европу в поисках лучших заработков. Демографический спад : Сокращение трудоспособного населения только усугубляет кадровый дефицит.

: Сокращение трудоспособного населения только усугубляет кадровый дефицит. Низкий интерес к рабочим профессиям: Молодежь все реже выбирает технические и рабочие специальности, что приводит к дисбалансу на рынке труда.

Планы работодателей на 2025 год

По данным исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 46% компаний намерены увеличить количество работников, 7% планируют сокращение штата, а 47% не предполагают изменений в кадровой политике.

В то же время, главными вызовами для рынка труда остаются нехватка рабочей силы, расхождение между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями бизнеса, а также мобилизация и трудовая миграция за границу.

Раньше мы рассказывали о трех сферах, где в Украине резко повысили зарплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!