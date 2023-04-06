Полнолуние 6 апреля принесет плохие новости трем знакам зодиака: их ждут разочарования

Полнолуние 6 апреля 2023 года окажется непростым днем для трех уроженцев зодиакального круга – они столкнутся с множеством вызовов, которые испортят настроение. Не стоит в этот день заключать финансовых сделок, риск потерь очень велик.

По словам астрологов, в зоне риска Весы, Львы и Стрельцы. Их планы могут быть разрушены с самого утра.

Весы

Уроженцы этого знака зодиака могут допустить ошибку, о которой будут очень сожалеть. В полнолуние вероятны ссоры со второй половинкой, друзьями, родственниками, которые даже могут привести к разрыву отношений. Стоит быть более сдержанными в выражениях и правильно подбирать слова. Весам нужно отказаться от покупок в полнолуние, иначе они могут остаться и без денег, и без товара.

Лев

Львам будет трудно сохранить уверенность в себе, поскольку с самого утра все пойдет не так, как планировалось. Одна новость выбьет уроженцев знака з колеи – они будут раздражительными и начнут срываться на всех, кто попадет под руку. Это вызовет большие проблемы на работе: Львы могут допустить ошибку, из-за которой нарвутся на гнев руководства и потеряют премию.

Стрелец

Стрельцы в полнолуние будут много нервничать, от их гнева пострадают самые близкие. Уроженцев знака накроет волна негатива, справиться с которой окажется очень трудно. Они могут потерять крупную сумму денег и столкнутся с неразрешимыми проблемами. Лучше всего в этой ситуации заручиться поддержкой самого родного человек и успокоится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.