Полнолуние в Водолее 1 августа 2023: чего нельзя делать по народным поверьям

Что нельзя делать в полнолуние 1 августа 2023 года

1 августа 2023 года, в 21:31 по киевскому времени, состоится полнолуние в Водолее, и астрологи делятся своими прогнозами на этот период.

Об этом пишет РадиоТрек. Водолей, как воздушный знак, привязан к переменам, волнующим событиям, общению и взаимодействию между людьми, дружбе и отношениям.

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Полнолуние в Водолее способствует очищению от токсических отношений и связей, позволяя избавиться от людей, которые негативно влияют на энергию или угнетают. Также этот период подходит для очищения гаджетов и социальных сетей от устаревших контактов, ненужных писем и сообщений.

Полнолуние в Водолее также способствует исправлению ошибок прошлого, включая возможность возобновления общения со значимыми для нас людьми, с которыми мы остановили контакт по безосновательным причинам.

Этот период приходится на время ретроградной Венеры в оппозиционном знаке Льва. Это означает, что следует ожидать переоценки ценностей личной жизни и романтических отношениях. Люди, с которыми мы видели общее будущее, могут представить себя в совершенно новом свете.

Полнолуние в Водолее принесет обновление в сфере общения, социальной активности, отношений с партнерами и друзьями, а также в публичном пространстве.

Однако существуют определенные аспекты, на которые следует обратить внимание во время этого периода. Во-первых, не рекомендуется начинать новые дела или отношения, поскольку полнолуние – время завершения цикла, а не начала нового. Также нужно соблюдать осторожность с принятием важных решений, поскольку эмоции могут перевесить рациональность.

Для бытовых дел, таких как уборка дома или подворья, лучше выбрать более благоприятный период, поскольку полнолуние может привлечь негативную энергию. Учитывая приметы, также не рекомендуется заводить новых домашних животных в течение этого периода.

Напомним, ранее мы писали о самом мощном ритуале для исполнения желаний в полнолуние 1 августа.

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