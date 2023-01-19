Польский генерал спрогнозировал, как может произойти следующее наступление рф

Польский генерал, бывший командующий сухопутными силами Польши, Вальдемар Скшипчак спрогнозировал один из сценариев предполагаемого последующего наступления оккупантов. По его словам, сейчас наступает решающий момент в войне Украины с рф.

Он считает, что россия совершит наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска. Об этом Скшипчак сказал в интервью BBC.

Польский генерал отметил, что после поражений в весенней и летней кампаниях россияне начали накапливать войска именно в районе Брянска, Курска и Воронежа. В частности, там сосредоточена большая часть мобилизованных россиян.

Скшипчак прогнозирует, что оккупанты попытаются ударить оттуда и двинуться на юг. Таким образом, под удар попадут Полтава и Днепр.

Поляк склонен считать, что президент рф владимир путин не рискнет нападать на Киев снова, а воспользуется стратегией, которую применял во время оккупации Донбасса в 2014 году.

Относительно риска открытого наступления со стороны Беларуси генерал отметил, что если бы белорусскую армию можно было бы задействовать в войне, это давно случилось бы.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения.

Впоследствии стало известно, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger2. Это будет частью крупнейшего пакета военной помощи.

Добавим, по словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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