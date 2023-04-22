'Получили взрывной штраф': спецназовцы дроном ZELYA отправили на тот свет вражеский грузовик

Украинские аэроразведчики на одном из направлений фронта засекли вражеский грузовик. Во врагу был направлен беспилотник-камикадзе.

Кадры уничтожения появились в сети. Отмечается, что грузовик российских оккупантов был взорван дроном с крафтнеймом ZELYA.

Этот дрон был назван в честь павшего Героя Украины Вадима Зеленюка.

"Авто захватчики были задержаны за нарушение правил дорожного движения - пересек двойную сплошную красную линию. Шериф ZELYA, номер значка 015, выписал взрывной штраф оккупанту", — так шутливо прокомментировали это видео наши защитники из Телеграм-канала "Эскадрон".

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Между тем, активист Сергей Стерненко утверждает, что этот дрон был приобретен за средства граждан, которые донатят на "Армию дронов". "FPV-дроны, приобретенные за ваши средства, продолжают наносить потери и страдания российским оккупантам", — написал он в своем Телеграм-канале.

Справка: 22 августа 2022 года в ходе боевых действий Донецкой области погиб майор, военнослужащий спецподразделения "Омега" Северного объединения Национальной гвардии Украины Вадим Зеленюк. Его посмертно наградили орденом "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины.

Вадим Зеленюк на войне против россиян с 2014 года он выполнял боевые задания на востоке нашего государства.

24 февраля 2022 года Зеленюк позвонил по телефону родным, и сказал, что находится под Киевом. В то время в Киевской области его спецотряд участвовал в рискованных операциях. В частности, бойцам удалось зафиксировать и передать артиллерии ВСУ точные координаты скопления бронированной техники. В результате спецоперации группы, в которую входил Вадим, военные оттеснили врага на 12 километров.

Напомним, 22 апреля бойцы Президентской бригады показали видео своей работы на активном направлении фронта. Наши защитники ударили сначала по окопам врага, затем ликвидировали пулеметчика и станковый автоматический гранатомет россиян. Затем был уничтожен и ручной противотанковый гранатомет противника.

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