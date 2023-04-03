Получится приятный мятный цвет: как покрасить яйца на Пасху крапивой

Существует множество способов покрасить яйца на Пасху в разные цвета, особенно если у вас под рукой специальные красители. Однако если вы являетесь поклонником натуральных красителей, вам может понравиться лайфхак, как покрасить пасхальные яйца крапивой.

Цвет пасхальных яиц получится нежно-зеленым, однако выбирайте для окрашивания яйца с белой скорлупой, чтобы достичь нужного эффекта. Окрашенные крапивой яйца будут хорошо подходить также к желтым пасхальным яйцам – их окрашивают куркумой.

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Для окрашивания яиц вам понадобится пучок крапивы, где-то 50 граммов. Также – вода, соль (столовая ложка) и уксус (9%).

Как покрасить яйца в салатовый, мятный цвет:

В кастрюлю с толстыми стенками выложите половину крапивы, а сверху уложите яйца с белой скорлупой, сверху снова выложите крапиву. Залейте водой, чтобы покрывала яйца на 2-3 см. Поставьте кастрюлю с яйцами на плиту и варите на среднем огне под крышкой до закипания. Когда вода начнет кипеть, убавьте огонь до минимального.

После закипания яйца нужно проварить 10 минут, добавить соль в воду, поварить еще 5 мин, затем выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и подождать 30 минут, чтобы они настоялись в крапивном отваре.

Когда настоятся яйца, возьмите широкую глубокую миску, налейте в нее два литра холодной воды и две столовые ложки уксуса. Выложите пасхальные яйца в раствор, подождите 2-3 мин и затем переложите готовые пасхальные яйца на бумажные полотенца, чтобы они подсохли. Уксус должен был закрепить краску.

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А если взять зеленку и побрызгать ею на салатовые пасхальные яйца, то на них будут красивые пятнышки. Такие пасхальные яйца будут напоминать большие перепелиные яйца. По желанию подсохшие пасхальные яйца можно смазать маслом, чтобы они блестели.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

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