Польза и вред малины: сколько ягод можно есть в день

Малина является важной сезонной ягодой, которая оказывает значительное полезное влияние на здоровье. Ксения Рен, диетолог и консультант по здоровому питанию, рассказала о пользе малины, ее рекомендациях по потреблению и ограничению.

Малина богата антиоксидантами, такими как антоцианы, витамины Е и С, каротиноиды и флавоноиды. Эти компоненты способствуют снижению уровня окислительного стресса в организме и защищают клетки.

Эта ягода пользуется популярностью в лечении простуды благодаря высокому содержанию витамина С, салициловой кислоты, флавоноидов и антоцианов. Она может снизить температуру, вызывая интенсивное потоотделение.

Читайте также: Как вырастить здоровые и сильные кусты малины: весенние советы для огородников

Малина полезна для тех, кто борется с избыточным весом. Ее можно потреблять также больным диабетом, поскольку она имеет низкий гликемический индекс. Людям с нарушением обмена холестерина, свертыванием крови и гипертонической болезнью рекомендуется употреблять малину, поскольку содержащиеся в них органические кислоты могут снизить артериальное давление.

Нельзя есть малину людям, страдающим подагрой (в ягодах содержится много органических кислот, что способствует нарушению пуринового обмена), гастрит и язву желудка. Также людям, которые склонны к аллергии, следует следить за количеством съеденного. В день, согласно данным Nutrition & Metabolism, употребление до 50 г фруктозы безопасно для здоровья. Это ориентировочно 300-400 г фруктов/ягод.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за малиной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!