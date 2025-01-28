Пользуйтесь газовыми плитами безопасно: какой полезный прибор советуют установить украинцам и какова его стоимость

Украинцам, которые используют газ в быту (как трубопроводный, так и баллонный), советуют установить сигнализатор газа. Это устройство контролирует состояние воздуха в помещении и помогает предотвратить опасные ситуации.

Особенно это актуально для тех, кто пользуется газовыми плитами дома. Приобрести такой прибор можно по цене от 1 180 до 3 999 гривен. Об этом сообщили в "Нафтогаз Украины". В компании отметили, что газовый сигнализатор способен выявлять утечки опасных газов.

Читайте также: Сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 марта: назван тариф

"Необходимым элементом безопасности является сигнализатор газа. Какие вещества могут быть обнаружены? Метан – может привести к взрыву. Пропан/Бутан – из баллонов, используемых в бытовых плитах. Окись углерода – угарный газ, который образуется при неполном сгорании топлива", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что устройство способно определять уровень концентрации опасных веществ в воздухе, автоматически отключать подачу газа в аварийных ситуациях и выявлять утечки.

По информации "Нафтогаза", приобрести газовый сигнализатор можно по цене от 1 180 до 3 999 гривен. Кроме этого, при необходимости прибор можно подключить к системе охранной сигнализации, что позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 января 2025 года в Украине ожидается повышение тарифа на доставку газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!