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Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен

Анастасия Крыщук

Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен
Какая помощь предоставляется украинцам в Польше. Источник: Freepik

Украинцы, которые находятся в Польше без работы, имеют шанс получить финансовую поддержку в виде специального гранта. Эта помощь направлена на заведение собственного дела.

По данным UAinKrakow, максимальный размер гранта в настоящее время составляет 42 тысячи злотых, что эквивалентно почти 450 тысячам гривен. Эта программа финансовой поддержки доступна не только гражданам Польши, но и иностранцам, которые официально приобрели статус безработного.

Какие условия необходимо выполнить для получения гранта?

  • Пройти регистрацию в Городском центре занятости.
  • Обладать соответствующим образованием и квалификацией в сфере, где планируется ведение бизнеса.
  • Разработать "Индивидуальный план деятельности", направленный профессиональное развитие.

Этот грант – отличная возможность для украинцев в Польше начать свой бизнес и обеспечить себе стабильный доход.

В центрах занятости советуют потенциальным претендентам на грант пройти профильные курсы или хотя бы шесть месяцев поработать в сфере, касающейся будущего бизнеса. Например, если ваша цель – открыть кафе, но у вас нет соответствующего образования, можно получить необходимый опыт, работая официантом или барменом.

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Заявители не должны без уважительной причины отказываться от предложенных вакансий в 2023–2024 годах.

На что можно использовать финансирование?

Вырученные средства можно направить на следующие расходы:

  • закупку оборудования, технических средств и программного обеспечения;
  • приобретение транспортного средства, если оно необходимо для ведения деятельности;
  • покупку мебели и бытовой техники;
  • оплату юридических услуг и консультаций;
  • создание вебсайта;
  • разработку рекламных материалов;
  • закупку сырья, необходимого для производства.

Как подать заявку на грант?

Документы можно подать следующими способами:

  • лично в Городском центре занятости Кракова по адресу: ул. Wwowozowa 34, кабинет 119 (Dziennik Podawczy);
  • через почтовый ящик центра;
  • отправить курьером или почтой по адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wwowozowa 34, 31-72 Краков.

Какие документы нужны?

  • заполненное по установленной форме заявление;
  • индивидуальный план развития бизнеса;
  • документы, подтверждающие право собственности на помещение (если есть);
  • предварительные договоры аренды или подтверждение сотрудничества с партнерами;
  • документы об образовании и квалификации.

Рассмотрение заявки длится до 30 дней.

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