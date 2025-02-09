Помощь многодетным семьям: на какие льготы и субсидии могут рассчитывать большие семьи в 2025 году
В Украине многодетные семьи имеют право на ряд льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, семьи, воспитывающие троих и более детей, могут получить скидку 50% на оплату коммунальных услуг.
Согласно статье 13 Закона Украины "Об охране детства", многодетным семьям предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Они имеют право на 50% скидку по:
- оплаты жилья (в пределах норм: 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи + 10,5 кв. м на всю семью);
- пользование коммунальными услугами (в пределах норм, установленных Кабмином);
- стоимости твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного отопления и не использует газ или электроэнергию для обогрева).
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев не превышает 4240 грн. на человека (сумма для налоговой социальной льготы в 2025 году).
Право на льготу устанавливается на 12 месяцев, но не дольше, чем до конца календарного года. С начала нового года Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на получение льгот в соответствии с доходами семьи.
Если семья не подпадает под критерии льгот, она может обратиться за жилищной субсидией.
Читайте также: Какую пенсию получают люди с инвалидностью 3 группы: ответ ПФУ
Пример расчета льгот и субсидий для многодетной семьи
Семья из пяти человек (родители и трое детей), проживающая в доме площадью 70 кв. м.
- Доходы:
- Мать получает пособие на ребенка: 860 грн + 2100 грн.
- Отец - ФЛП 1 группы, его доход для расчета льготы учитывается на уровне прожиточного минимума (3028 грн).
- Общий доход: 5998 грн. (1197,6 грн. на человека).
Поскольку доход ниже 4240 грн на человека, семья имеет право на льготу.
- Размер льготы: 5000 грн. (стоимость ЖКУ) × 50% = 2500 грн.
Если семья обращается за субсидией, доход отца учитывается как минимальная зарплата (8000 грн.), а общий доход растет до 10 960 грн.
- Обязательный платеж: 10960 грн × 5,63% = 617,05 грн.
- Размер субсидии: 5000 грн – 617,05 грн = 4382,95 грн.
В таком случае целесообразнее оформить субсидию.
Как оформить льготу или субсидию?
Подать заявление можно:
- Лично в отделении Пенсионного фонда или ЦНАП.
- По почте в адрес органа ПФУ.
- Онлайн через портал ПФУ, мобильное приложение или портал "Действие".
Льготы и субсидии на оплату ЖКУ являются важной поддержкой для многодетных семей, помогая им снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.
Напомним, ранее мы рассказывали о социальной помощи для лиц с инвалидностью II группы в 2025 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!