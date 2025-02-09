Помощь многодетным семьям: на какие льготы и субсидии могут рассчитывать большие семьи в 2025 году

В Украине многодетные семьи имеют право на ряд льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, семьи, воспитывающие троих и более детей, могут получить скидку 50% на оплату коммунальных услуг.

Согласно статье 13 Закона Украины "Об охране детства", многодетным семьям предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Они имеют право на 50% скидку по:

оплаты жилья (в пределах норм: 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи + 10,5 кв. м на всю семью);

пользование коммунальными услугами (в пределах норм, установленных Кабмином);

стоимости твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного отопления и не использует газ или электроэнергию для обогрева).

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев не превышает 4240 грн. на человека (сумма для налоговой социальной льготы в 2025 году).

Право на льготу устанавливается на 12 месяцев, но не дольше, чем до конца календарного года. С начала нового года Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на получение льгот в соответствии с доходами семьи.

Если семья не подпадает под критерии льгот, она может обратиться за жилищной субсидией.

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Пример расчета льгот и субсидий для многодетной семьи

Семья из пяти человек (родители и трое детей), проживающая в доме площадью 70 кв. м.

Доходы:

Мать получает пособие на ребенка: 860 грн + 2100 грн.



Отец - ФЛП 1 группы, его доход для расчета льготы учитывается на уровне прожиточного минимума (3028 грн).



Общий доход: 5998 грн. (1197,6 грн. на человека).

Поскольку доход ниже 4240 грн на человека, семья имеет право на льготу.

Размер льготы: 5000 грн. (стоимость ЖКУ) × 50% = 2500 грн.

Если семья обращается за субсидией, доход отца учитывается как минимальная зарплата (8000 грн.), а общий доход растет до 10 960 грн.

Обязательный платеж: 10960 грн × 5,63% = 617,05 грн.

10960 грн × 5,63% = 617,05 грн. Размер субсидии: 5000 грн – 617,05 грн = 4382,95 грн.

В таком случае целесообразнее оформить субсидию.

Как оформить льготу или субсидию?

Подать заявление можно:

Лично в отделении Пенсионного фонда или ЦНАП.

в отделении Пенсионного фонда или ЦНАП. По почте в адрес органа ПФУ.

в адрес органа ПФУ. Онлайн через портал ПФУ, мобильное приложение или портал "Действие".

Льготы и субсидии на оплату ЖКУ являются важной поддержкой для многодетных семей, помогая им снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Напомним, ранее мы рассказывали о социальной помощи для лиц с инвалидностью II группы в 2025 году.

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