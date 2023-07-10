Поможет один натуральный ингредиент: как избавиться от неприятного запаха в обуви.

Как избавиться от неприятного запаха в кроссовках - почему воняет обувь

Пищевая сода считается универсальным продуктом, приходящим на помощь в различных ситуациях. Ее универсальность настолько разнообразна, что и мы не подозреваем обо всех способах использования.

Благодаря своим дезодорирующим свойствам пищевая сода также является отличным помощником при проблемах с неприятным запахом. Об этом сообщает издание Sante Plus.

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Как использовать пищевую соду для удаления неприятного запаха из обуви?

Устали постоянно стирать обувь и проветривать ее, чтобы избавиться от неприятных запахов? Теперь вы можете рассчитывать на то, что пищевая сода поможет решить эту досадную проблему.

В первую очередь этот продукт эффективно борется с неприятным запахом обуви, который обычно возникает из-за вспотевших ног. Вот новый лайфхак: прежде чем надеть обувь, просто положите в носки чайную ложку пищевой соды. Вы можете спокойно заниматься своими делами, не беспокоясь о том, что ваши ноги неприятно пахнут через несколько часов.

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Пищевая сода является отличным средством для уборки дома. И, с точки зрения дезодорации, ее применение очень широко и разнообразно.

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Вот некоторые из них:

1. Сода борется со всеми неприятными запахами, а не только из обуви. Ее можно использовать, чтобы дезодорировать подмышки, освежить холодильник, очистить туалеты и канализационные трубы.

2. Пищевая сода также полезна для чистки предметов с сильным запахом. В частности, ее можно сыпать в воду, в которой вы замачиваете одежду из синтетического волокна. Если эта тряпка сохраняет запах пота, то белый порошок быстро от него избавится.

3. Пищевая сода поможет избавиться от запаха холодного табака в пепельницах: просто насыпьте чайную ложку в пепельницу и дайте ей тихо подействовать. Через несколько минут неприятный запах исчезнет. Кроме того, вы можете насыпать немного порошка в различные небольшие контейнеры и разбрасывать их по дому, чтобы устранить беспокоящие вас запахи. Особенно в ванной или кухне.

4. Вы можете сделать дезинфицирующее средство для ванной своими руками. Просто смешайте стакан пищевой соды, белого уксуса, нашатырного спирта и полстакана разведенной жидкости для стирки в ведре горячей воды. Нанесите эту смесь на плитку и разные элементы, которые вы хотите продезинфицировать. Тщательно вотрите перед полосканием. Пространство будет сиять чистотой.

Напомним, что использование оптимальной температуры стирки является ключевым аспектом ухода за одеждой в стиральной машине. Хотя большинство тканей хорошо переносят циклы стирки при 30 или 40 градусах по Цельсию, для некоторых материалов могут потребоваться более деликатные условия.

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