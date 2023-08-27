Понадобится пиво и кожура арбуза: быстрые и эффективные способы избавиться от слизней в саду

Садоводы время от времени сталкиваются с проблемой нашествия слизней. И избавиться от них необходимо, поскольку эти существа способны поесть урожаи. А еще они способны переносить опасные болезни.

Слизней можно уничтожить пестицидами, однако тогда и урожая получат дозу опасной химии, а можно воспользоваться экологическими методами.

Как сообщает AZ Animals, первое, что нужно сделать – убрать из сада и огорода вещи, где слизни устраивают себе прятки. Это могут быть камни, деревянные бревна, или скопление опавших листьев. От жары они будут прятаться там, где есть влага и прохлада.

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Чтобы отвадить их от сада, попытайтесь взорвать растения, которые отпугивают слизней. Это могут быть розмарин, петрушка, чабрец, шалфей, базилик, лаванда, тысячелистник, настурция, морозник, душица и фенхель.

Защитить овощи можно с помощью медной сетки. Наиболее важные растения на огороде можно огородить сеткой из меди – этот металл отрицательно реагирует со слизью улитки, создавая что-то вроде поражения электрическим током.

Можно использовать и различные приманки, чтобы выловить слизней и избавиться от них. Так, между растениями можно положить кожуры от арбуза и дыни – слизни сползутся полакомиться ими под вечер, стоит дождаться, чтобы их было достаточно, чтобы потом выбросить их из огорода. Если вы хотите гуманно избавиться от слизней, то можете создать территорию в своем дворе, полностью отделенную от сада, и создать среду, в которой они предпочли бы проживать. Когда вы положите в этом месте приманки, вы можете вылавливать слизней и выносить подальше от двора.

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Слизни любят пиво, пишет AZ Animals. Поэтому его можно использовать как метод против вредителей. Нужно взять пиво и налить его в не очень глубокую миску, чтобы улитки могли заползти внутрь. В миске с пивом они утонут.

Против слизней эффективными будут и яичные скорлупы. Острые выступы яичной скорлупы их ужасно ранят. Если ваш сад будет усеян измельченными скорлупами яиц, слизни будут избегать ползать по такой территории.

Напомним, слизни и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

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