Пошаговый рецепт яблочных вергунов к Спасу (фото)
19 августа христиане будут праздновать Преображение Господне, или Яблочный Спас. В этот день принято нести в церковь на освящение продукты новых урожаев.
Также на Второй Спас готовят разные блюда с яблоками. Среди них – яблочные пироги, печеные яблоки с сыром и вергуны.
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Автор блога "Филижанка кофе" поделилась рецептом яблочных вергунов, которые готовить очень просто.
Какие продукты нужны:
- Масло - 120 мл,
- Теплая вода - 120 мл,
- Сахар – 1 ст.л,
- Соль - щепотка,
- Мука пшеничная – 310 г.
Для начинки требуются три крупных яблока, 1,5 ст. л. сахара, 1 ч.л. лимонного сока и корица – по желанию.
Как готовить:
Чтобы приготовить тесто, соедините в глубокой миске масло и воду, добавьте сахар и соль, а затем муку. Замешайте тесто, оно должно быть эластичным. Затем накройте полотенцем и дайте "отдохнуть".
Для начинки яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Добавить сахар, лимонный сок и корицу (по желанию).
Тесто следует разделить на 8 равных частей, раскатать и выложить наверх начинку.
Заверните начинку тестом и защипните края.
Противень выстелите пергаментом, смажьте маслом и выложите заготовки. Выпекайте 35-40 минут на 180 градусах.
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