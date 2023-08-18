Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

19 серпня християни святкуватимуть Преображення Господнє, або ж Яблучний Спас. Цього дня заведено нести до церкви на освячення продукти нових врожаїв.

Також на Другий Спас готують різні страви з яблуками. Серед них – яблучні пироги, печені яблука з сиром та вергуни.

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Авторка блогу "Філіжанка кави" поділилася рецептом яблучних вергунів, які готувати дуже просто.

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Які продукти потрібні:

Олія — 120 мл,

Тепла вода — 120 мл,

Цукор — 1 ст.л,

Сіль — щіпка,

Борошно пшеничне — 310 г.

Для начинки потрібні три крупні яблука, 1,5 ст. л. цукру, 1 ч.л. лимонного соку та кориця – за бажанням.

Як готувати:

Щоб приготувати тісто, у глибокій мисці з'єднайте олію та воду, додайте цукор та сіль, а потім борошно. Замішайте тісто, воно має бути еластичним. Потім накрийте рушником та дайте "відпочити".

Для начинки яблука очистьте від шкірки та наріжте кубиками. Додайте цукор, лимонний сік та корицю (за бажанням).

Тісто треба розділити на 8 рівних частин, розкатати та викласти наверх начинку.

Загорніть начинку тістом й защипніть краї.

Деко вистеліть пергаментом, змажте олією та викладіть заготовки. Випікайте 35-40 хвилин на 180 градусах.

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