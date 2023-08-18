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Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

Билім Олена

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

19 серпня християни святкуватимуть Преображення Господнє, або ж Яблучний Спас. Цього дня заведено нести до церкви на освячення продукти нових врожаїв.

Також на Другий Спас готують різні страви з яблуками. Серед них – яблучні пироги, печені яблука з сиром та вергуни.

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

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Авторка блогу "Філіжанка кави" поділилася рецептом яблучних вергунів, які готувати дуже просто.

Які продукти потрібні:

  • Олія — 120 мл,
  • Тепла вода — 120 мл,
  • Цукор — 1 ст.л,
  • Сіль — щіпка,
  • Борошно пшеничне — 310 г.

Для начинки потрібні три крупні яблука, 1,5 ст. л. цукру, 1 ч.л. лимонного соку та кориця – за бажанням.

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

Як готувати:

Щоб приготувати тісто, у глибокій мисці з'єднайте олію та воду, додайте цукор та сіль, а потім борошно. Замішайте тісто, воно має бути еластичним. Потім накрийте рушником та дайте "відпочити".

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)
Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

Для начинки яблука очистьте від шкірки та наріжте кубиками. Додайте цукор, лимонний сік та корицю (за бажанням).

Тісто треба розділити на 8 рівних частин, розкатати та викласти наверх начинку.

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

Загорніть начинку тістом й защипніть краї.

Покроковий рецепт яблучних вергунів до Спаса (фото)

Деко вистеліть пергаментом, змажте олією та викладіть заготовки. Випікайте 35-40 хвилин на 180 градусах.

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