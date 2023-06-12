После подрыва Каховской ГЭС со дна Днепра поднялись мосты времен Второй мировой и черепа в касках (фото)

После обмеления Днепра, произошедшего в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, со дна реки проступили остатки деревянных мостов, построенных еще в 1944 году. Они находились под водой около 70 лет.

Об этом сообщил Национальный заповедник "Хортица" в Фейсбуке. Историки заповедника напомнили, что в Запорожье в 1943 г. плотина ДнепроГЭС, а также стальные мосты Стрелкового были разрушены.

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"Для продолжения наступления Красной Армии на правом берегу решили построить временные железнодорожные мосты через Днепр, которые пролегли бы южной частью острова Хортица. Работы начались 4 января, почти сразу после ухода немцев с Правого берега", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства мостов привлекались тысячи рабочих со всей области и 80% земляных работ выполнялись вручную при тяжелых погодных условиях морозной зимы.

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"Насыпали дамбы и земляные подходы, забивали сваи, которых было 1520 штук. Сопротивления моста изготавливались из пропитанных шпал и бревен. Пролетные конструкции устанавливались консольным краном. Особенно сложной задачей было установка 30-метровой пролетной конструкции весом 60 тонн над судоходной частью Днепра. Саму конструкцию оставили немцы у реки Кагальник. Ее забрали мостостроители и приспособили под срочные нужды", — добавили в заповеднике.

Проезд по мосту с центральной части города на Хортицу уже открыли через 48 дней после начала строительства. Еще через три дня, когда был достроен мост через Старый Днепр, было открыто движение поездов по всей ветке – ее длина составила 11 км.

Историки напомнили, что временные мосты использовались еще 9 лет. За этот период был восстановлен ДнепроГЭС, также построены новые мосты. Впоследствии временные переправы были демонтированы.

В соцсетях тем временем показали фото и видео, снятые на дне Каховского водохранилища. Там находятся черепа людей со времен Второй мировой войны. На некоторых из них до сих пор надеты защитные каски.

В селе Покровское Никопольского района после того, как отошла вода, местные жители обнаружили кладбище возле старой церкви, которая была затоплена 70 лет назад.

Со дна проступили старые могилы и остатки людей.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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