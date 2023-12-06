После ранения истекал кровью: новые подробности смерти Ильи Кивы

6 декабря стало известно о гибели бывшего украинского нардепа Ильи Кивы в Подмосковье. Предварительно – его застрелили.

Смерть российского продавца подтвердили источники в СБУ и представитель ГУР МО Андрей Юсов. Отмечается, что депутат ликвидирован из стрелкового оружия.

Тем временем российский Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ узнал, что Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке и "истекая кровью какое-то время шел по тропе в сторону основного здания гостиницы".

Читайте также: Должны были поддерживать кафиров, но организовали наркобизнес в Киеве: СБУ обезвредила "банду" Кивы

"Тело без признаков жизни было обнаружено в двух-трех минутах ходьбы от гостиницы. Предварительно, "резаная" рана и есть огнестрельное ранение, которое по большому кровотечению не рассмотрели правоохранители", – отмечается в сообщении.

Авторы канала связались с руководством гостиницы "Величъ Country Club" в Супоневе, на территории которой якобы было обнаружено тело Кивы.

Генеральный директор загородного клуба "Величие" Юлия Синицына отметила, что территория парка, в котором лежало тело Кивы, "свободна, здесь может гулять любой".

По ее словам, местный житель связался с менеджером и сообщил, что нашел труп. Работники отеля побежали туда, где тело лежало и осмотрели его. Затем вызвали полицию.

"Поняли, что это убитый Кива - многие знали его в лицо, потому что он был в гостинице постояльцем, а большинство знает его по выступлениям на пропагандистских телепередачах. О страшной находке сразу сообщили в полицию. Предварительно тело никто не трогал", — пишет ВЧК -ОГПУ.

По словам Синицыной, на территорию загородного клуба может зайти любой – она не закрыта, хотя и минимально охраняется сотрудниками. Самый простой номер класса "Стандарт" стоит в клубе от 10 тысяч рублей в сутки. Многие номера забронированы и в них проживают другие постояльцы, на момент убийства находившиеся на территории парка.

Она уверяет, что никто в помещение, где жил Кива, не заходил и порядок вещей там сохранился.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Илья Кива получил смертельное ранение в Подмосковье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!