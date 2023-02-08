После тяжелого периода три знака зодиака начинают новую жизнь

Благодаря полной Луне в Леве, Венере в Рыбах и Юпитеру в Овне три знака зодиака получат особенно положительную энергию. Это влияние улучшает их профессиональную жизнь и гармонизирует их эмоциональные отношения.

Если вы один из счастливчиков, не удручайте свои невыраженные эмоции и желания. Астрологи советуют решиться просить вселенную о большем и воплощать свои самые безумные идеи в жизнь.

Телец

Пора вам больше сосредоточиться на своей конфиденциальности. Хотя у вас часто возникают проблемы, теперь вы можете оставить все сзади. С полной Луной у Леви пора подумать о новой цели, пересмотреть свои приоритеты и позволить себе мечтать. В любом случае, не сдавайтесь.

Астрологи советуют не ослабевать перед какими-либо трудностями, которые могут возникнуть. Когда Юпитер переходит в Овну, вы больше склонны мыслить нестандартно и исследовать новые горизонты. С частной стороны Венера находится в Рыбах, выделите больше времени для семейных обсуждений и помните, что общение является ключом к положительным отношениям.

Дева

Вы так много работали, чтобы быть счастливым, что уже начинаете терять силы и надежду. Эта пустота, вероятно, напряжет вас. Но не отчаивайтесь, ведь звезды на вашей стороне и наблюдают за вами сверху. С полной Луной, только входящей в знак Льва, у вас есть все шансы возродиться из пепла.

Читайте также: Астрологи назвали три знака зодиака, которые вскоре сказочно разбогатеют

Не стесняйтесь назначать важные встречи и сложные задачи. Однако астрологи советуют вам отсечь всю негативную энергетику, включая людей, которые могут заставить вас сомневаться в себе или бояться сделать шаг вперед. Если вы хотите привлечь удачу, звезды советуют избегать импульсивных покупок и необдуманных решений.

Козерог

Если вы получите интересную возможность работы, не сомневайтесь воспользоваться ею. Впрочем, не думайте, что вы изменяете своей команде. На самом деле иногда необходимо принимать правильные решения и ставить свои приоритеты выше других. Вместо того, чтобы бесконечно размышлять, сосредоточьтесь на будущих переменах и позаботьтесь о себе, как физически, так и умственно.

Расположение Юпитера в Овне благоприятно для вас, поэтому не беспокойтесь и делайте все возможное, чтобы двигаться вперед. Вы будете на правильном пути, если не упустите эту редкую возможность изменить ход своей жизни. Когда дело доходит до ваших целей, если ваши старые стратегии больше не работают, не сочтите это поражением, а скорее началом.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!