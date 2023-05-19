Последний звонок-2023 в Украине: когда будет проводиться и как пройдет во время войны

Департамент образования рекомендовал провести праздник последнего звонка в учебных заведениях 16 июня, при этом каждая школа может выбрать свою дату. Если во время проведения праздника будет объявлена воздушная тревога, необходимо будет спуститься в укрытия. Это правило будет действовать и для выпускных вечеров.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона "Единые новости". ''По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны? научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", - сказал замминистра образования.

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Департамент образования рекомендует вручить выпускникам аттестаты до 21-23 июня. Также возможна дистанционная форма проведения последнего звонка. Это касается учебных заведений, расположенных в опасных местах и школ без укрытия. На территориях, где обучение проходило в режиме онлайн, выпускных не будет.

Согласно постановлению правительства №711 (от 24.06.2022), во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Напомним, в Украине изменили сроки летних каникул.

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