Останній дзвоник-2023 в Україні: коли проводитиметься та як пройде під час війни

Департамент освіти рекомендував провести свято останнього дзвоника у закладах освіти 16 червня, при цьому кожна школа може обрати свою дату. Якщо під час проведення свята оголосять повітряну тривогу, необхідно буде спуститися до укриття. Це ж правило діятиме і для випускних вечорів.

Про це повідомив заступник міністра освіти України Андрій Вітренко у ефірі телемарафону "Єдині новини"."На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники й військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року", – сказав заступник міністра освіти.

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Департамент освіти рекомендує вручити випускникам атестати до 21-23 червня. Також, можлива дистанційна форма проведення останнього дзвоника. Це стосується навчальних закладів, які розташовані у небезпечних місцях та шкіл без укриття. На територіях, де навчання проходили у режимі онлайн, випускних не буде.

Згідно з постановою уряду №711 (від 24.06.2022), під час дії режиму воєнного стану навчальний рік в Україні триває від 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, в Україні змінили терміни літніх канікул.

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