Последняя мощная вспышка магнитной бури ожидается на этой неделе: как защитить организм

Январь должен завершиться в довольно спокойной геомагнитной атмосфере, однако на этой неделе стоит ожидать еще одну интенсивную вспышку. Ученые прогнозируют, что эта магнитная буря должна быть последней в этом месяце.

Как уже сообщалось ранее, понедельник, 23 января, принес нам очередную бурю с мощностью в 5 баллов. Она продержится весь день, однако уже со вторника интенсивность упадет до 2 баллов, отмечает Meteoagent. На низком уровне геомагнитная активность продержится только в среду включительно. А уже в четверг, 26 января, следует ожидать последнюю мощную магнитную бурю луны. Ожидается, что ее интенсивность вырастет до 5 баллов.

Магнитные бури – возмущение магнитного поля Земли продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности планеты возбужденных скоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Магнитные бури также оказывают влияние на здоровье и самочувствие людей.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь и обезопасить себя от нежелательных последствий?

В дни перед магнитными бурями и сами дни данного явления постарайтесь не употреблять алкоголь и воздержитесь от принятия обильной пищи, в частности, от жирного, острого, соленого.

Пейте больше чистой воды. Включите в свой рацион питания травяные чаи, компоты. Не следует злоупотреблять кофе, крепким и бодрящим чаем, поскольку такие напитки оказывают сильное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Избегайте стрессовых ситуаций и переутомлений. По возможности проводите больше времени на открытом воздухе.

Если же вы страдаете хроническими заболеваниями, подготовьте все необходимые лекарства, чтобы они были у вас под рукой.

Забота о своем здоровье и неравнодушном отношении к окружающим вас людям помогут легче перенести магнитные бури и значительно уменьшить их негативное влияние.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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