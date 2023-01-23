Останній потужний спалах магнітної бурі очікується на цьому тижні: як захистити організм

Січень має завершитися у доволі спокійній геомагнітній атмосфері, проте на цьому тижні варто очікувати ще один інтенсивний спалах. Вчені прогнозують, що ця магнітна буря має бути останньою у цьому місяці.

Як вже повідомлялося раніше, понеділок, 23 січня, приніс нам чергову бурю з потужністю у 5 балів. Вона протримається весь день, проте вже з вівторка інтенсивність спаде до 2 балів, зазначає Meteoagent. На низькому рівні геомагнітна активність протримається лише до середи включно. А вже у четвер, 26 січня, варто очікувати останню потужну магнітну бурю місяця. Очікується, що її інтенсивність зросте до 5 балів.

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Магнітні бурі – збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб, викликане надходженням в околиці планети збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі.

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем. Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур та убезпечити себе від небажаних наслідків?

У дні перед магнітними бурями і самі дні даного погодного явища постарайтеся не вживати алкоголь і утримайтеся від прийняття рясної їжі, зокрема, від жирного, гострого, солоного.

Пийте більше чистої води. Включіть у свій раціон харчування трав'яні чаї, компоти. Не слід зловживати кавою, міцним і підбадьорливим чаєм, оскільки такі напої мають сильний вплив на серцево-судинну та нервову систему.

Уникайте стресових ситуацій та перевтоми. По можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Якщо ж ви страждаєте на хронічні захворювання, підготуйте всі необхідні ліки, щоб вони були у вас під рукою.

Турбота про своє здоров'я та небайдуже ставлення до стану оточуючих вас людей допоможуть легше перенести магнітні бурі та значно зменшити їх негативний вплив.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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