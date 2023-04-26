Последствия будут катастрофическими: почему человечеству не удастся сдержать глобальное потепление на планете

В течение десятков лет ученые прилагают максимум усилий по сдерживанию глобального потепления на уровне до 1,5 °C. Чтобы приблизиться к достижению этой цели, правительства ряда стран подписали Парижское соглашение, в котором обязались выполнить определенные шаги для пользы экологии. Отказ от угля – одно из ключевых условий достижения цели. В настоящее время выброс в атмосферу CO2 составляет 15 миллиардов тонн. В атмосфере углекислый газ задерживается в сто лет, улавливает солнечное тепло и изменяет климатические условия планеты.

Об этом пишет Science Alert.

Недавно ученые из Лундского университета в Швеции провели исследования по сдерживанию глобального потепления и ознакомились с планами 72 стран, взявших на себя обязательства об отказе от угля. Но, как показало исследование, время не на стороне человечества. Как отмечает ученый-эколог Олег Черпа, желание все большего количества страны отказаться от угля положительно, но этого, к сожалению, недостаточно. Если мы хотим приблизиться к цели, отказываться от угля нужно быстрее.

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Ученые успокаивают, что глобального потепления на 2 градуса пока можно избежать. Однако это будет по лучшим прогнозам, если Китай и Индия начнут отказываться от угля уже через 5 лет при условии, что скорость отказа будет на уровне Британии или Германии.

К сожалению, потепление на 2,5 – 3°C – наиболее реалистичный сценарий для человечества, ведь большая часть стран, подписавших Парижское соглашение, просто не выполняют свои обязательства. Отчет за 2021 год показывает, что лучшие показатели отказа от угля только у Гамбии. Мы все должны понимать, что глобальное потепление приведет к катастрофическим последствиям – штормам, наводнениям, затоплениям и другим катаклизмам.

Напомним, в Бельгии обнаружили древнее кладбище и святилище.

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