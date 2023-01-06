Пособие 'Радость секса', 'Императрица Екатерина II' и российские награды: в ГБР показали, что нашли во время обысков в доме Сальдо

Государственное бюро расследований провело обыски в имении коллаборанта и пособия российских террористов Владимира Сальдо. Силовики показали видео своей работы.

Как сообщили в ГБР, проводить обыски помогали представители Херсонской областной прокуратуры. Следственные действия произошли не только в имении Сальдо, но и по месту жительства его приспешников.

"В его имении и по месту жительства приспешников предателя обнаружены документы рф с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", — говорят силовики.

Среди найденного:

сведения о структуре оккупационной администрации Херсонской области,

указания о начислении зарплаты в рублях сотрудникам так называемой администрации Херсонщины,

советскую геральдику, награды и георгиевские ленты,

конспекты об особенностях российского законодательства,

справки о херсонских патриотах и активистах.

В ГБР отметили, что им удалось ознакомиться с библиотекой Сальдо, которую он держал в своем имении. Так, силовики нашли книги "Императрица Екатерина II", "россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях". Среди прочего, там было руководство "Радость секса. Книга о премудрости любви".

В ГБР напомнили, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении Сальдо, его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".

Колаборантам инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Напомним, в марте стало известно о гибели помощника Сальдо, Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле. Впоследствии в ДТП погиб Кирилл Стремоусов, которого россияне объявили заместителем Сальдо.

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