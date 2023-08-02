Поставщики газа объявили цены для населения на август
Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на голубое топливо на август 2023 года. В текущем месяце бытовым пользователям придется платить от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Газ предлагает 12 поставщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
В частности, украинцы будут платить:
- "Эру Людям" – 7,70 гривен;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799;
- "Нафтогаз Украины" – 7,96;
- "Тернопольгаз сбыт" – 7,96;
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98;
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- "Полтавагаз сбыт" – 7,99;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;
- "Светгаз" – 9,99.
Добавим, "Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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