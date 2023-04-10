Постные блюда на Страстную неделю: как приготовить вкусный салат с зеленой гречкой

Постный салат с добавлением зеленой гречки можно есть на завтрак обед и ужин. Это блюдо низкокалорийное, а еще и полезное.

Гречку для салата варить не нужно – ее можно просто замочить в холодной воде на несколько часов. А овощи для салата следует не варить, а запекать, чтобы они сохранили побольше полезных веществ.

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Итак, подготовьте следующие продукты:

Зеленая гречка – 300 граммов

Запеченная свекла – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Масло растительное – 2 с. ложки

Зелень (петрушка и укроп) – по вашему вкусу.

Соленые огурцы (или консервированные зеленые оливки) – 100 граммов.

Чеснок – 1 зубчик.

Красный лук – 1 шт.

Как готовить:

Свеклу запеките, а гречку замочите. Когда сольете с гречки лишнюю жидкость, то добавьте покрошенную кубиками свеклу.

Лук очистите, промойте и мелко накрошите, к нему выжмите зубчик чеснока и добавьте измельченные соленые огурцы или оливки. Полейте растительным маслом и дайте немного настояться – 20-40 мин. Затем добавьте покрошенную петрушку и укроп (это по желанию).

Смешайте обе части ингредиентов.

Помойте и измельчите полукружками сладкий перец. Посыпьте им салат сверху, не перемешивайте. Готово!

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