Пісні страви на Страсний тиждень: як приготувати смачний салат із зеленою гречкою

Пісний салат з додаванням зеленої гречки можна їсти на сніданок обід та вечерю. Ця страва низькокалорійна, а ще й корисна.

Гречку для салату варити не треба – її можна просто замочити у холодній воді на кілька годин. А овочі для салату варто не варити, а запікати, щоб вони зберегли побільше корисних речовин.

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Тож, підготуйте такі продукти:

Зелена гречка – 300 грамів

Запечений буряк – 1 шт.

Солодкий перець – 1 шт.

Олія – 2 с. ложки

Зелень (петрушка та кріп) – на ваш смак.

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Солоні огірки (або зелені консервовані оливки) – 100 грамів.

Часник – 1 зубчик.

Червона цибуля – 1 шт.

Як готувати:

Буряк запечіть, а гречку замочіть. Коли злиєте з гречки зайву рідину, то додайте покришений кубиками буряк.

Цибулю очистьте, промийте та дрібно накришіть, до неї вичавіть зубчик часнику та додайте подрібнені солоні огірки чи оливки. Полийте олією та дайте трохи настоятися – 20-40 хв. Потім додайте покришені петрушку та кріп (це за бажанням).

Змішайте обидві частини інгредієнтів.

Помийте та подрібніть півкружальцями солодкий перець. Посипте ним салат зверху, не перемішуйте. Готово!

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