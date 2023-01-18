Постный борщ, голубцы и вареники: какие три блюда следует приготовить на Крещенский Сочельник
С 18 на 19 января украинцы отмечают Сочельник перед праздником Крещения. В этот день идет суровый пост, поэтому все блюда должны соответствовать особому праздничному меню. Главным блюдом вечера является постная кутья, о которой мы писали раньше. А дополняют ее борщ, голубцы и вареники, рецепты которых и собрали сегодня. Блюда сытные, вкусные и отлично дополнят стол.
Постный борщ с "ушками"
Ингредиенты:
Основные:
- Грибы сушеные – 150 г
- Свекла – 3-4 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Уксус яблочный – 1.5 ст. л.
- Мука пшеничная – 50 г
- Масло сливочное – 100 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Для "ушек":
- Мука пшеничная – 1.5 стакана
- Вода – 1/2 стакана
- Масло сливочное – 2 ст. л.
Для начинки "ушек":
- Грибы сушеные – 200 г
- Лук желтый репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Масло подсолнечное – по вкусу
Переходим к приготовлению:
Промойте сушеные грибы и отварите в отдельной кастрюле.
Очистите свеклу и морковь и отварите в другой большой кастрюле.
Разогрейте в сковороде масло и поджарьте на нем муку, постоянно помешивая.
Жарьте в течение 1-2 минут. Выключите огонь и отставьте сковороду.
Извлеките готовую свеклу и морковь из отвара и положите на тарелку.
Налейте в большую кастрюлю с отваром от овощей грибной отвар с кусочками грибов. Кастрюлю оставьте на небольшом огне.
Нарежьте свеклу и морковь соломкой и погрузите в овощно-грибной бульон.
Заправьте смесь солью, перцем, свекольным квасом (400 мл) или уксусом (лимонным соком) и добавьте поджаренную на сливочном масле муку. Хорошо прокипятите борщ. Выключите огонь и дайте настояться борщу.
Если грибы свежие – отварите их. Если грибы сушеные – сначала замочите, а затем отварите их.
Очистите и измельчите лук. Разогрейте в сковороде масло и немного поджарьте лук.
Отваренные грибы процедите, нарежьте и поджарьте вместе с луком, пока лук не приобретет золотистый цвет.
Соедините в глубокой миске 1,5 стакана пшеничной муки, 1/2 стакана воды, 2 ст. л. мягкого сливочного масла и соль по вкусу. Хорошо размешайте и замесите тесто.
Раскатайте тесто на маленькие кружочки. Положите грибную начинку внутрь кружочка и слепите его, как пельмени. Сделайте то же со всеми кружочками.
Доведите подсоленную воду до кипения в глубокой кастрюле. Опустите в кипяток "ушки" и отварите их в течение 1 минуты.
Перед подачей борща опустите в супницу желаемое количество "ушек" или поместите несколько "ушек" в каждую порционную тарелку.
Вареники с капустой
Ингредиенты для теста :
Яйцо – 1 шт.
Вода – 1 стакан
Мука – на глаз
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
Квашеная капуста – 300 г
Сушеные грибы или свежие шампиньоны – 50 г
Лук – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Сушеные грибы оставляем на ночь в воде, затем отвариваем 20 минут в подсоленной воде, откидываем на дуршлаг, затем нарезаем. Также можно использовать свежие шампиньоны – их нужно заранее обжарить.
Лук очищаем от шелухи, разогреваем сковороду, обжариваем ее, затем добавляем квашеную капусту, нарезанные грибы и тушим 10-15 минут, солим, перчим. Пока начинка остывает, нужно замесить тесто.
Смешиваем все ингредиенты и замешиваем эластичное тесто, раскатываем и вырезаем стаканом кружочки. Выкладываем на каждый чуть-чуть начинки, склеиваем.
Отвариваем вареники с капустой в подсоленной воде 5-7 минут. Подавать лучше с поджаренным луком.
Песни голубцы с картофелем и грибами
Ингредиенты:
- Капуста – 1,5 кг
- Картофель – 750 г
- Морковь свежая – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Томатный сок – 1 стакан
- Грибы свежие –200 г (или 20 г сухих)
- Масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Сахар – 1 ч.л.
Переходим к приготовлению:
Подготовить капусту, как описано выше в рецепте голубцов с рыбой. Лук порезать кубиками. Морковь натереть на средней терке. Грибы помыть, нарезать, если грибы сухие, нужно предварительно замочить и отварить.
Лук и морковь пассеровать на сковороде с растительным маслом 5 -7 минут.
Добавить в морковь с луком грибы, обжарить до золотистого цвета, снять с плиты.
Картофель натереть на грубой терке. В натертый картофель добавить половину обжаренных овощей, посолить, поперчить, перемешать.
Формируем голубцы. Выкладываем их в кастрюлю застеленную капустными листьями.
К остальным обжаренным овощам с грибами добавляем томатный сок или разбавленную томатную пасту, воду, солим, перчим, доводим до кипения, выливаем в голубцы. Воды добавляем столько, чтобы едва прикрыть голубцы.
Накрываем сверху голубцы листьями капусты и тушим до готовности 40-50 минут.
Напомним,
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