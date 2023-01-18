Пісний борщ, голубці та вареники: які три страви варто приготувати на Водохресний Святвечір

З 18 на 19 січня українці відзначають Святвечір перед святом Водохреща. В цей день триває суворий піст, тому всі страви мають відповідати особливому святковому меню. Головною стравою вечора є пісна кутя, про яку ми писали раніше. А доповнюють її борщ, голубці та вареники, рецепти яких і зібрали для вас сьогодні. Страви ситні, смачні та чудово доповнять стіл.

Пісний борщ з "вушками"

Інгредієнти:

Основні:

Гриби сушені – 150 г

Буряк – 3-4 шт.

Морква – 1-2 шт.

Оцет яблучний – 1.5 ст. л.

Борошно пшеничне – 50 г

Масло вершкове – 100 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Для "вушок":

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Борошно пшеничне – 1.5 склянки

Вода – 1/2 склянки

Масло вершкове – 2 ст. л.

Для начиники "вушок":

Гриби сушені – 200 г

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Сіль – за смаком

Олія соняшникова – за смаком

Переходимо до приготування:

Промийте сушені гриби та відваріть в окремій каструлі.

Очистіть буряк і моркву та відваріть в іншій великій каструлі.

Розігрійте у сковороді вершкове масло та підсмажте на ньому борошно, постійно помішуючи.

Смажте протягом 1-2 хвилин. Вимкніть вогонь та відставте сковорідку до потреби.

Вийміть готові буряк та моркву з відвару та покладіть на тарілку.

Налийте у велику каструлю з відваром від овочів грибний відвар зі шматочками грибів. Каструлю залиште на невеликому вогні.

Наріжте буряк та моркву соломкою та опустіть в овочево-грибний бульйон.

Заправте суміш сіллю, перцем, буряковим квасом (400 мл) або оцтом (лимонним соком), та додайте підсмажене на вершковому маслі борошно. Добре прокип’ятіть борщ. Вимкніть вогонь та дайте борщу настоятися.

Якщо гриби свіжі – відваріть їх. Якщо гриби сушені — спочатку замочіть, а потім відваріть їх.

Очистіть та подрібніть цибулю. Розігрійте в сковорідці рослинну олію та трохи підсмажте цибулю.

Відварені гриби процідіть, наріжте та підсмажте разом з цибулею, поки цибуля не набуде золотистого кольору.

З’єднайте у глибокій мисці 1,5 склянки пшеничного борошна, 1/2 склянки води, 2 ст. л. м’якого вершкового масла та сіль за смаком. Добре розмішайте та замісіть тісто.

Розкачайте тісто на маленькі кружечки. Покладіть грибну начинку в середину кружечка та зліпіть його, як пельмені. Зробіть те саме з усіма кружечками.

Доведіть до кипіння підсолену воду у глибокій каструлі. Опустіть в окріп "вушки" та відваріть їх протягом 1 хвилини.

Перед подачею борщу опустіть в супницю бажану кількість "вушок" або помістіь кілька "вушок" у кожну порційну тарілку.

Вареники з капустою

Інгредієнти для тіста:

Яйце – 1 шт.

Вода – 1 склянка

Борошно – на око

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль – щіпка

Інгредієнти для начинки:

Квашена капуста – 300 г

Сушені гриби або свіжі печериці – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

Сушені гриби залишаємо на ніч у воді, потім відварюємо 20 хвилин у підсоленій воді, відкидаємо на друшляк, потім нарізаємо. Також можна використовувати свіжі печериці – їх потрібно заздалегідь обсмажити.

Цибулю очищаємо від лушпиння, розігріваємо сковороду, обсмажуємо її, потім додаємо квашену капусту, нарізані гриби і тушкуємо 10-15 хвилин, солимо, перчимо. Поки начинка остигає, необхідно замісити тісто.

Змішуємо всі інгредієнти та замішуємо еластичне тісто, розкочуємо та склянкою вирізаємо кружечки. Викладаємо на кожен трохи начинки, зліплюємо.

Відварюємо вареники з капустою у підсоленій воді 5-7 хвилин. Подавати найкраще із підсмаженою цибулею.

Пісні голубці з картоплею та грибами

Інгредієнти:

Капуста – 1,5 кг

Картопля – 750 г

Морква свіжа – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Томатний сік – 1 склянка

Гриби свіжі –200 г (або 20 г сухих)

Олія – для смаження

Сіль – за смаком

Цукор – 1 ч.л.

Переходимо до приготування:

Підготувати капусту, як описано вище у рецепті голубців з рибою. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на середній тертці. Гриби помити, нарізати, якщо гриби сухі, потрібно їх попередньо замочити та відварити.

Цибулю і моркву пасерувати на сковороді з олією 5 -7 хвилин.

Додати до моркви з цибулею гриби, обсмажити до золотистого кольору, зняти з плити.

Картоплю натерти на грубій тертці. У натерту картоплю додати половину обсмажених овочів, посолити, поперчити, перемішати.

Формуємо голубці. Викладаємо їх у каструлю застелену капустяним листям.

До решти обсмажених овочів з грибами додаємо томатний сік або розведену томатну пасту, воду, солимо, перчимо, доводимо до кипіння, виливаємо в голубці. Води додаємо стільки, щоб ледь прикрити голубці.

Накриваємо зверху голубці листками капусти та тушкуємо до готовності 40-50 хвилин.

Нагадаємо,

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