Остання вечеря перед Водохрещем: як приготувати Голодну кутю

Голодну кутю готують перед Водохрещем у день церковного посту.

Голодною її називають в останню вечерю перед Водохрещем, бо вона не така багата, як на попередні свята. Усі страви цього вечора мають бути пісними, але їх не повинно бути 12 як на Святвечір.

Кутя – це традиційна українська ритуальна страва новорічно-різдвяних свят. Готують її тричі:

на Святий Вечір 6 січня – Багата кутя;

перед Старим Новим роком 13 січня – Щедра кутя;

у переддень Водохрещі 18 січня – Голодна кутя.

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Фольклористка Дар'я Анцибор розповіла, що після завершення вечері колись був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або "проганяти" її за допомогою іншого ритуального шуму. Запорозькі козаки також вносили свої нотки до цього святкування, додаючи стріляння з гармат та іншої зброї.

Після вечері діти "проганяли" кутю, б'ючи знадвору палицями в причілок хати та вигукуючи: "Іди, кутя, з покуття, а узвар – на базар. А паляниці – лишайтеся на полиці".

Як приготувати Голодну кутю?

Для голодної куті зерно варять на воді та підсолоджують медом. За бажанням додають узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

Пшениця: 1 скл.;

Вода: 2-3 скл.;

Олія: 1 ст. л.;

Мак: 100 г;

Родзинки: 100 г (за бажанням);

Горіхи: 100 г (за бажанням);

Мед: 2-3 ст. л.

Пшеницю слід промити та замочити в холодній воді на кілька годин або краще на ніч. Після чого її треба зварити, додавши дрібку солі та ложку олії.

В цей час можна запарити мак, який також має бути промитим кілька разів холодною водою. Його треба поставити на невеликий вогонь та помішувати, поки мак не висохне і не стане світло-сірого кольору. Потім мак слід перетерти у блендері, кавомолці, м'ясорубці або у ступці.

До відвареної пшениці додати перетертий мак, подрібнені горіхи, родзинки та мед. Густину страви регулюйте водою чи узваром.

Раніше ми писали що не варто додавати в кутю, щоб не зіпсувати страву.

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