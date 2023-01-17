Последний ужин перед Крещением: как приготовить Голодную кутью

Голодную кутью готовят перед Крещением в день церковного поста.

Голодной ее называют в последний ужин перед Крещением, потому что он не так богат, как на предыдущие праздники. Все блюда в этот вечер должны быть постными, но их не должно быть 12 как на сочельник.

Кутья – это традиционное украинское ритуальное блюдо новогодне-рождественских праздников. Готовят ее трижды:

на Святой Вечер 6 января – Богатая кутья;

перед Старым Новым годом 13 января – Щедрая кутья;

в канун Крещения 18 января – Голодная кутья.

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Фольклорист Дарья Анцибор рассказала, что после завершения ужина когда-то был распространен обычай расстреливали кутью из ружей или "прогонять" ее с помощью другого ритуального шума. Запорожские казаки также вносили свои нотки в это празднование, добавляя стрельбу из пушек и другого оружия.

После ужина дети "прогоняли" кутью, ударяя снаружи палками в причелок дома и выкрикивая: "Иди, кутья, из угла, а компот - на базар. А паляницы - оставайтесь на полке".

Как приготовить голодную кутью?

Для голодного угла зерно варят на воде и подслащивают медом. По желанию добавляют компот, изюм, мак, орехи и сухофрукты.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Пшеница: 1 ст.;

Вода: 2-3 ст.;

Масло растительное: 1 ст. л.;

Мак: 100 г;

Изюм: 100 г (по желанию);

Орехи: 100 г (по желанию);

Мед: 2-3 ст. л.

Пшеницу промыть и замочить в холодной воде на несколько часов или лучше на ночь. После чего ее нужно сварить, добавив щепотку соли и ложку растительного масла.

В это время можно запарить мак, который также должен быть промыт несколько раз холодной водой. Его нужно поставить на небольшой огонь и помешивать, пока мак не высохнет и не станет светло-серого цвета. Затем мак следует перетереть в блендере, кофемолке, мясорубке или ступке.

К отварной пшенице добавить перетертый мак, измельченные орехи, изюм и мед. Плотность блюда регулируйте водой или компотом.

Раньше мы писали что не стоит добавлять в кутью, чтобы не испортить блюдо.

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