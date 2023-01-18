Постный борщ, голубцы и вареники: какие три блюда следует приготовить на Крещенский Сочельник

С 18 на 19 января украинцы отмечают Сочельник перед праздником Крещения. В этот день идет суровый пост, поэтому все блюда должны соответствовать особому праздничному меню. Главным блюдом вечера является постная кутья, о которой мы писали раньше. А дополняют ее борщ, голубцы и вареники, рецепты которых и собрали сегодня. Блюда сытные, вкусные и отлично дополнят стол.

Постный борщ с "ушками"

Ингредиенты:

Основные:

Грибы сушеные – 150 г

Свекла – 3-4 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Уксус яблочный – 1.5 ст. л.

Мука пшеничная – 50 г

Масло сливочное – 100 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Видео дня

Для "ушек":

Мука пшеничная – 1.5 стакана

Вода – 1/2 стакана

Масло сливочное – 2 ст. л.

Для начинки "ушек":

Грибы сушеные – 200 г

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу

Масло подсолнечное – по вкусу

Переходим к приготовлению:

Промойте сушеные грибы и отварите в отдельной кастрюле.

Очистите свеклу и морковь и отварите в другой большой кастрюле.

Разогрейте в сковороде масло и поджарьте на нем муку, постоянно помешивая.

Жарьте в течение 1-2 минут. Выключите огонь и отставьте сковороду.

Извлеките готовую свеклу и морковь из отвара и положите на тарелку.

Налейте в большую кастрюлю с отваром от овощей грибной отвар с кусочками грибов. Кастрюлю оставьте на небольшом огне.

Нарежьте свеклу и морковь соломкой и погрузите в овощно-грибной бульон.

Заправьте смесь солью, перцем, свекольным квасом (400 мл) или уксусом (лимонным соком) и добавьте поджаренную на сливочном масле муку. Хорошо прокипятите борщ. Выключите огонь и дайте настояться борщу.

Если грибы свежие – отварите их. Если грибы сушеные – сначала замочите, а затем отварите их.

Очистите и измельчите лук. Разогрейте в сковороде масло и немного поджарьте лук.

Отваренные грибы процедите, нарежьте и поджарьте вместе с луком, пока лук не приобретет золотистый цвет.

Соедините в глубокой миске 1,5 стакана пшеничной муки, 1/2 стакана воды, 2 ст. л. мягкого сливочного масла и соль по вкусу. Хорошо размешайте и замесите тесто.

Раскатайте тесто на маленькие кружочки. Положите грибную начинку внутрь кружочка и слепите его, как пельмени. Сделайте то же со всеми кружочками.

Доведите подсоленную воду до кипения в глубокой кастрюле. Опустите в кипяток "ушки" и отварите их в течение 1 минуты.

Перед подачей борща опустите в супницу желаемое количество "ушек" или поместите несколько "ушек" в каждую порционную тарелку.

Вареники с капустой

Ингредиенты для теста :

Яйцо – 1 шт.

Вода – 1 стакан

Мука – на глаз

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

Квашеная капуста – 300 г

Сушеные грибы или свежие шампиньоны – 50 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Сушеные грибы оставляем на ночь в воде, затем отвариваем 20 минут в подсоленной воде, откидываем на дуршлаг, затем нарезаем. Также можно использовать свежие шампиньоны – их нужно заранее обжарить.

Лук очищаем от шелухи, разогреваем сковороду, обжариваем ее, затем добавляем квашеную капусту, нарезанные грибы и тушим 10-15 минут, солим, перчим. Пока начинка остывает, нужно замесить тесто.

Смешиваем все ингредиенты и замешиваем эластичное тесто, раскатываем и вырезаем стаканом кружочки. Выкладываем на каждый чуть-чуть начинки, склеиваем.

Отвариваем вареники с капустой в подсоленной воде 5-7 минут. Подавать лучше с поджаренным луком.

Песни голубцы с картофелем и грибами

Ингредиенты:

Капуста – 1,5 кг

Картофель – 750 г

Морковь свежая – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Томатный сок – 1 стакан

Грибы свежие –200 г (или 20 г сухих)

Масло – для жарки

Соль – по вкусу

Сахар – 1 ч.л.

Переходим к приготовлению:

Подготовить капусту, как описано выше в рецепте голубцов с рыбой. Лук порезать кубиками. Морковь натереть на средней терке. Грибы помыть, нарезать, если грибы сухие, нужно предварительно замочить и отварить.

Лук и морковь пассеровать на сковороде с растительным маслом 5 -7 минут.

Добавить в морковь с луком грибы, обжарить до золотистого цвета, снять с плиты.

Картофель натереть на грубой терке. В натертый картофель добавить половину обжаренных овощей, посолить, поперчить, перемешать.

Формируем голубцы. Выкладываем их в кастрюлю застеленную капустными листьями.

К остальным обжаренным овощам с грибами добавляем томатный сок или разбавленную томатную пасту, воду, солим, перчим, доводим до кипения, выливаем в голубцы. Воды добавляем столько, чтобы едва прикрыть голубцы.

Накрываем сверху голубцы листьями капусты и тушим до готовности 40-50 минут.

Напомним,

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !