Постный пирог на Яблочный Спас 'из ничего' (видео-рецепт)

19 августа христиане восточного обряда будут отмечать Преображение Господне, или как называют этот праздник в народе – Яблочный Спас. В этот день принято готовить блюда с яблоками, но главное, что они должны быть постными.

Предлагаем вам рецепт яблочного пирога, который готовится без яиц и содержит почти 100 процентов яблок.

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Как пишут авторы кулинарного YouTube-канала KIIT, это яблочный пирог "из ничего". Для его приготовления нужны яблоки, мука, растительное масло, вода и разрыхлитель.

Сколько продуктов подготовить:

Вода - 200 мл

Масло - 60 мл

Сахар - 40-140 г

Соль - щепотка

Мука - 220 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Яблоки – 3-4 шт.

Ванильный сахар – по вкусу

Как готовить:

В глубокую миску нужно влить воду и растительное масло, добавить сахар, соль и ванильный сахар и перемешать. Затем нужно добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замешайте тесто венчиком.

Яблоки нужно вымыть и нарезать произвольными кусочками, лучше кубиками. Всыпьте яблоки в тесто.

Форму для пирога нужно сместить маслом и вылить в нее заготовку. Прижмите сверху ложкой, чтобы тесто с яблоками равномерно распределилось по форме.

Сверху тесто можно присыпать ванильным сахаром или корицей.

Духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте форму с тестом запекаться. Уже через 40 минут пирог будет готов.

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