Посвящённая героизму украинцев: Нацбанк вводит в обращение новую банкноту (фото)

В Украине с 23 февраля в обращение была введена новая банкнота номиналом 20 гривен. Эта денежная единица под названием "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" начата для увековечения героизма украинцев, борющихся против российских захватчиков.

Как сообщили в Национальном банке Украины, "памятная банкнота посвящена борьбе Украины против российских захватчиков и увековечению силы духа украинского народа, его стойкости, несокрушимости и героизма". Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что ее создали как напоминание о войне за независимость и суверенитет Украины.

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В НБУ говорят, что эта банкнота уникальна и не будет похожа на существующие – ее дизайн вертикальный. На ней изображены фигуры трех украинских военных, устанавливающих Государственный Флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

На обороте – стилизованная композиция, изображающая связанные руки за спиной, за которой угадывается фигура со следом от пули в виде мака, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации.

У этой банкноты будет подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного. Еще у нее ограниченный тираж – всего 300 тысяч штук. 200 000 таких банкнот будут иметь сувенирную упаковку, а 99,9 тыс. шт. – будут вложены в конверты.

"Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей", – добавили в Нацбанке.

Эту банкноту можно будет купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 24 февраля 2023 года.

"В дальнейшем, по мере их изготовления, банкноты снова будут добавляться в ассортимент интернет-магазина, чтобы удовлетворить потребности как можно больше клиентов. Кроме того, в конце марта банкнота поступит для реализации в банки-дистрибьюторы", — добавили в финрегуляторе.

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