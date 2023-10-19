'Потери захватчиков там ощутимы': в ГУР подтвердили уничтожение нескольких десятков единиц техники оккупантов под Авдеевкой

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил данные о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой. В частности, россияне потеряли более 60 единиц техники.

Он подчеркнул, что цифры могут быть больше. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона.

"Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", – отметил представитель разведки.

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Он добавил, что попытки оккупантов "взять" Авдеевку являются "политической задачей". По его словам, оккупанты готовы пойти на большие потери как среди войск, так и среди техники.

Напомним, ранее аналитики DeepState показали спутниковые снимки, на которых заметно много единиц уничтоженной российской техники в районе села Красногоровки под Авдеевкой. По предварительным данным ВСУ уничтожили по меньшей мере 63 единицы техники россиян.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали российского террориста Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот боевик был участником российского вторжения в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

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