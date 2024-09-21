Повестки по почте: адвокат объяснил, можно ли не идти в ТЦК

Вопрос вручения повесток по почте и их обжалование актуален для многих украинцев. Юрист Владимир Кишеня подробно разъяснил эту процедуру.

По его словам, согласно действующему законодательству повестка считается врученной даже в том случае, если адресат ее не получил или отказался от нее. Это означает, что отказ от получения повестки не освобождает гражданина от ответственности за неявку.

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"Обжаловать саму повестку практически невозможно", – отметил юрист. – "Однако можно обжаловать последствия его невручения, то есть постановление, которое может быть вынесено в случае неявки по этой повестке".

Владимир Кишеня также обратил внимание на то, что есть случаи, когда "Укрпочта" не может вручить повестку или сообщает о неудавшейся попытке вручения. Это не освобождает гражданина от ответственности, поскольку считается, что повестка все равно была вручена.

Юрист рекомендует гражданам тщательно следить за своими почтовыми отправлениями и своевременно реагировать на полученные повестки. В случае возникновения любых вопросов по вручению повестки, следует обратиться за консультацией к юристу.

Напомним, в Украине Укрпочта приступила к первой массовой рассылке электронных повесток для военнообязанных.

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