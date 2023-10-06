Появились фото и видео последствий обстрелов домов в центре Харькова

Под утро 6 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в жилые дома в центре города.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, удар россиян пришелся "исключительно по гражданской инфраструктуре" города. В результате удара под завалами дома нашли мертвым 10-летнего ребенка.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что россияне совершили "очередной прицельный удар" по гражданским.

"Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка", – сообщил он.

По его данным, в результате ракетной атаки в городе повреждены два многоквартирных дома и полностью разрушен трехэтажный жилой дом.

Областная прокуратура сообщает, что в Харькове по состоянию на 10:42 известно о 25 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике.

Напомним, 5 октября россияне ударили "Искандером" по Купянскому району Харьковщины. В селе Гроза россияне убили 55 человек, собравшихся на поминки в кафе.

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