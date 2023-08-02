Появились фото последствий атаки россиян дронами по Одесщине и Киеву

В ходе ночной атаки 2 августа по югу Одесской области силы российские боевики запустили иранские беспилотники. Силы противовоздушной обороны обезвредили 11 ударных беспилотников "Shahed-136", выпущенных противником.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Отмечается, что россияне целились в портовую инфраструктуру Дуная. "Продолжая терроризировать вопросы зерновой инициативы ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания", — отметили в командовании.

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В Одесской областной военной администрации сообщили, что россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Измаила. "В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор", — написал глава ОГА Олег Кипер в Телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку россиян по Одесской области, отметил, что "российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности".

"Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью есть гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", — отметил глава государства.

В Киеве, по данным ГСЧС, в результате российской атаки произошло падение обломков в Соломенском районе столицы. "Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. К счастью, пострадавших нет", — говорят спасатели.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что под Киевом в результате атаки россиян загорелся частный дом. Пожар оперативно ликвидирован.

По данным областной Службы спасения, обломки шахидов упали в Бучанском районе, вблизи поселка Гостомель. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, утром 1 августа российские боевики нанесли удар по Херсону. В результате погиб молодой врач, который несколько дней назад начал свои обязанности.

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