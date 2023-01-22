Появилось видео, как пограничники следили из дронов за оккупантами на Бахмутском направлении, артиллерия – уничтожала

Прикордонники показали видео, як стежать за окупантами на Бахмутському напрямку

Украинские пограничники показали, как проводят слежку за российскими оккупантами. Затем скопление вражеских сил было уничтожено благодаря артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Ролик снят на Бахмутском направлении.

Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила и скорректировала артиллерию сил обороны Украины.

"На днях на Бахмутском направлении пограничные аэроразведчики обнаружили перегруппировку и попытку закрепления сил противника. Координаты в режиме реального времени переданы артиллерии Сил обороны", – говорится в сообщении.

Пограничники заметили, что в российских захватчиков в экипировку включены черные пакеты.

Напомним, что заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он также отметил, какое направление может выбрать страна-агрессор.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление. По его словам, враги зациклены на определенных датах, и это может быть март.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!