Появилось видео, как пограничники следили из дронов за оккупантами на Бахмутском направлении, артиллерия – уничтожала
Украинские пограничники показали, как проводят слежку за российскими оккупантами. Затем скопление вражеских сил было уничтожено благодаря артиллерии.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Ролик снят на Бахмутском направлении.
Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила и скорректировала артиллерию сил обороны Украины.
"На днях на Бахмутском направлении пограничные аэроразведчики обнаружили перегруппировку и попытку закрепления сил противника. Координаты в режиме реального времени переданы артиллерии Сил обороны", – говорится в сообщении.
Пограничники заметили, что в российских захватчиков в экипировку включены черные пакеты.
Напомним, что заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он также отметил, какое направление может выбрать страна-агрессор.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление. По его словам, враги зациклены на определенных датах, и это может быть март.
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