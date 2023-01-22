З'явилось відео, як прикордонники стежили з дронів за окупантами на Бахмутському напрямку, артилерія – знищувала

Українські прикордонники показали, як проводять стеження за російськими окупантами. Потім скупчення ворожих сил було знищено завдяки артилерії.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. Ролик знято на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила та скоригувала артилерію Сил оборони України.

"Днями на Бахмутському напрямку прикордонні аеророзвідники виявили перегрупування і спробу закріплення сил противника. Координати в режимі реального часу передані артилерії Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зауважили, що в російських загарбників до екіпірування включені чорні пакети.

Нагадаємо, що заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький спрогнозував подальшу ситуацію на фронті. Він також зазначив, який напрямок може обрати країна-агресор.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов раніше назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ. За його словами, вороги зациклені на певних датах, і це може бути березень.

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